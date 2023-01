Vollmer nach NFL-Notfall: Football geht nicht sicherer

„Das hat mich sehr mitgenommen. Es sind erschreckende Bilder. Ich habe auch an die Hilflosigkeit der Familie gedacht“, sagte Vollmer. Der 38-Jährige spielte von 2009 bis 2016 in der National Football League und gewann mit den New England Patriots zweimal den Super Bowl. Schwere Verletzungen seien zwar nicht außergewöhnlich in der NFL, sagte Vollmer. „Aber mit inneren Verletzungen wird man selten konfrontiert.“