Vor NFL-Gastspiel in Deutschland: Patriots verlieren erneut

Foxborough (dpa) - . Die New England Patriots kommen mit einer weiteren Niederlage im Gepäck zu ihrem Gastspiel nach Deutschland. Vor der Reise nach Frankfurt zum Duell mit den Carolina Panthers am kommenden Sonntag unterlag das Team von Trainer-Legende Bill Belichick den Washington Commanders 17:20 und kassierte die siebte Niederlage in neunten NFL-Spiel der Saison.