Vor Reise nach Deutschland: Patriots verlieren erneut

Im letzten Angriffsspielzug auf dem Weg zu einem möglichen Field Goal und dem Ausgleich unterlief Patriots-Quarterback Mac Jones in dem Heimspiel eine Interception. Sein Pass wurde von seinem Mitspieler JuJu Smith-Schuster abgefälscht und landete in den Händen eines Gegenspielers. Die Patriots-Niederlage war damit besiegelt. Das Team trifft eine Woche nach dem 21:14 der Kansas City Chiefs gegen die Miami Dolphins ebenfalls in Frankfurt am Main auf die Carolina Panthers.