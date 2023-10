Wadenzerrung: NBA-Star Doncic muss pausieren

Ob Doncic am kommenden Mittwoch zum Saisonstart gegen die San Antonio Spurs wieder dabei sein kann, ist noch offen. Mavericks-Trainer Jason Kidd äußerte für ein zeitnahes Comeback aber Hoffnung. Doncic, der bei der WM in Asien mit Slowenien im Viertelfinale ausschied, hatte schon in der Vergangenheit mit Wadenproblemen zu kämpfen.