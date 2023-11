Wagner-Brüder führen Orlando zu Sieg über Lakers

Die Magic liegen in der Eastern Conference nur hinter den Boston Celtics, Philadelphia 76ers und Atlanta Hawks, die am Samstag allesamt ebenfalls gewannen. Boston ist nach einem 124:114-Erfolg bei den Brooklyn Nets das einzige Team der Liga ohne Niederlage in der frühen Saisonphase. Die Western Conference führt der aktuelle NBA-Champion Denver Nuggets um Superstar Nikola Jokic an, der beim 123:101 gegen die Chicago Bulls mit 33 Punkten, 16 Rebounds und neun Assists wieder mal glänzte.