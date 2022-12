Wagner-Brüder jubeln in Orlando: Sieg nach Verlängerung

Gänzlich unerwartet war in dieser Deutlichkeit die Klatsche der Phoenix Suns im Spitzenspiel zwischen den Tabellenführern der Eastern und Western Conference. Gegen die Boston Celtics kassierten die Suns beim Comeback des zuletzt an der Ferse verletzten Leistungsträgers Chris Paul ein 96:125, nachdem sie zwischenzeitlich sogar schon 45 Punkte in Rückstand gelegen hatten. In der Tabelle zogen die New Orleans Pelicans durch ihren 104:98-Sieg gegen die Detroit Pistons an den Suns vorbei.