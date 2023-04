Warriors und Clippers machen NBA-Playoffs perfekt

Die Los Angeles Lakers treffen in den Play-Ins auf die Minnesota Timberwolves und sind bei einem Sieg in der deutschen Nacht zum Mittwoch ebenfalls qualifiziert. Die Warriors holten am Sonntag ein 157:101 bei den Portland Trail Blazers und stellten mit 55 Punkten im ersten Viertel einen NBA-Rekord auf. Die Clippers hatten lange Mühe gegen die Phoenix Suns, gewannen aber am Ende 119:114 und beendeten die Hauptrunde in der besten Basketball-Liga der Welt auf Rang fünf vor den Warriors.