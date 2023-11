Weltmeister Schröder vor nächstem NBA-Kapitel

Lokale Medien in Toronto und auch Anhänger der Raptors hinterfragten die Verpflichtung im Juli zwar und selbst zu Beginn des Trainingslagers vor gut zwei Wochen war es in der öffentlichen Wahrnehmung nicht so glasklar wie für den selbstbewussten Schröder selbst, dass er derjenige ist, der das Spiel des Meisters von 2019 orchestriert. Doch all die Zweifler will er von sich überzeugen, in Toronto und in all den anderen NBA-Städten. „Ich will beweisen, dass ich einer der besten Point Guards bin in der Liga. Ich werde hier rausgehen und versuchen, das Team nach vorne zu bringen und ein Leader zu sein“, kündigte er an.