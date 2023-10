Wembanyama erstmals in Spurs-Vorbereitung auf dem Platz

Wembanyama traf 8 seiner 13 Würfe und verbuchte in den 19 Minuten auf dem Feld fünf Rebounds. Der 19-Jährige war an erster Stelle beim NBA-Draft ausgewählt worden und gilt wegen seiner technischen Fähigkeiten in Kombination mit seiner außergewöhnlichen Größe von 2,24 Metern als absolutes Ausnahmetalent und kommender Superstar.