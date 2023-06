Wembanyamas NBA-Zukunft bei den San Antonio Spurs offiziell

New York (dpa) - . Ausnahmetalent Victor Wembanyama hat emotional auf seine Zukunft bei den San Antonio Spurs reagiert. Als NBA-Boss Adam Silver beim Draft in der besten Basketball-Liga der Welt offiziell am Donnerstagabend verkündete, was seit Wochen erwartet worden war, weinte der 19 Jahre alte Franzose bei einem TV-Interview im Anschluss.