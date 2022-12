Wertvollster Spieler erhält künftig Michael-Jordan-Trophäe

New York (dpa) - . Der wertvollste Spieler einer Saison in der NBA erhält künftig eine nach Basketball-Legende Michael Jordan benannte Trophäe. Dies gab die nordamerikanische Profiliga bekannt und stellte die neue Bronze-Trophäe vor. Dabei befindet sich in der Hand des nach oben gestreckten rechten Arms ein Basketball aus Kristall.