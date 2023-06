„Wir lieben ihn“: Jokic und Denver auf dem Basketball-Gipfel

Denver (dpa) - . Als die Fans der Denver Nuggets den ersten NBA-Titel feierten und die Basketballer auf der Bühne mit dem Pokal in der Mitte „We are the champions“ schmetterten, stand Nikola Jokic am Rand der Gruppe. Mit seiner kleinen Tochter Ognjena auf den Schultern und fast als einziger noch im weißen Trikot statt dem schwarzen Meister-T-Shirt wirkte der 28 Jahre alte Serbe in der letzten Reihe beinahe verlegen.