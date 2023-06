YouTube-Kanal für Schröder „eine der besten Entscheidungen“

Sein Umfeld habe davor schon gewusst, wer und wie er sei, erzählte Schröder. „Viele sind immer überrascht, wenn sie mich treffen und sagen, der ist doch cool. Ich bin halt so für mich, wie soll ich sagen, mit der Familie. Da bin ich echt ein Hampelmann, bin Clown und spiele viel. Aber in der Öffentlichkeit - was heißt schüchtern - bin ich nicht ein Mensch, der auf Leute zugeht, wenn er sie nicht kennt“, sagte Schröder. „Da bin ich immer vorsichtig. So sind andere Leute auch. Aber wenn ich in der Öffentlichkeit stehe, ist das immer so eine Sache.“