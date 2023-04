Zwei Torvorlagen von Seider - Stützle kassiert Rückschlag

Die Boston Bruins knackten durch ihren 4:3-Auswärtssieg nach Penaltyschießen bei den St. Louis Blues derweil eine besondere Schallmauer. Das derzeit beste Team der NHL feierte in Missouri seinen 60. Saisonsieg. Diese Zahl erreichten zuvor erst vier Mannschaften in der Geschichte der Liga. Zuletzt war dies in der Saison 2018/19 Tampa Bay Lightning gelungen. Mit 62 Siegen in der regulären Saison hält das Team aus Florida gemeinsam mit den Red Wings aus der Saison 1995/96 auch die absolute Bestmarke.