40 Punkte von Doncic zu wenig für Mavs gegen Oklahoma

Dallas - 40 Punkte von Luka Doncic haben den Dallas Mavericks in der NBA nicht zum Sieg gegen die Oklahoma City Thunder gereicht.

Das Team mit Basketball-Nationalspieler Maxi Kleber unterlag 114:120 nach Verlängerung und kassierte nach zuvor einer sehr guten Phase die zweite Niederlage in Serie. Kleber kam auf zehn Punkte und acht Rebounds.

Die Orlando Magic holten gegen die Indiana Pacers unterdessen 17 Punkte Rückstand noch auf und gewannen 119:118. Franz Wagner kam auf 17 Punkte und war damit einer von fünf Profis seiner Mannschaft mit einer zweistelligen Ausbeute. Bruder Moritz Wagner beendete den Abend mit acht Zählern in knapp neun Minuten und einer starken Wurfquote von 80 Prozent.

Nicht in Form scheint dabei weiterhin Dennis Schröder, der zum dritten Sieg der Boston Celtics in Serie lediglich sechs Punkte in 16 Minuten auf dem Feld beisteuerte. Der Braunschweiger laboriert allerdings auch weiterhin an Problemen mit der Achillessehne. Gegen die Charlotte Hornets gab es ein 113:107, Hornets-Profi LaMelo Ball erzielte mit 38 Zählern einen persönlichen Bestwert.

