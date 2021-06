76ers gewinnen in NBA-Playoffs gegen Atlanta Hawks

Tobias Harris (l) von den Philadelphia 76ers in Aktion mit John Collins (r) von den Atlanta Hawks. Foto: AP/dpa (Bild: dpa) (Foto: AP/dpa)

Atlanta - Die Philadelphia 76ers haben sich mit einem hart erkämpften Sieg gegen die Atlanta Hawks ein Entscheidungsspiel in den NBA-Playoffs erarbeitet. Im Halbfinale der Eastern Conference holten die 76ers in Spiel sechs am Freitag ein 104:99 und spielen nun am Sonntag vor eigenem Publikum um den entscheidenden vierten Sieg in der Serie gegen die Hawks. Zur Halbzeit noch vier Punkte in Rückstand legten die 76ers im dritten Viertel die Grundlage für den Erfolg. Joel Embiid kam auf 22 Punkte und 13 Rebounds, Seth Curry und Tobias Harris steuerten jeweils 24 Zähler bei. Bei den Hawks war Trae Young mit 34 Punkten der mit Abstand erfolgreichste Schütze.

