Amon-Ra St. Brown schafft zweiten NFL-Touchdown

Detroit - Amon-Ra St. Brown von den Detroit Lions hat als erster deutscher Footballprofi den zweiten NFL-Touchdown seiner Karriere erzielt.

Der 22 Jahre alte Passempfänger mit deutscher Mutter und amerikanischem Vater markierte das 9:0 für die Lions im Duell mit den Arizona Cardinals. Vor zwei Wochen hatte St. Brown als erst vierter Football-Profi mit deutschem Pass seinen ersten Touchdown verbucht und damit den ersten Saisonsieg der Lions ermöglicht.

Verteidiger Markus Kuhn blieb in seiner Karriere bei dem einen Touchdown für die New York Giants. Jakob Johnson von den New England Patriots und St. Browns Bruder Equanimeous St. Brown von den Green Bay Packers warten noch auf ihren zweiten Touchdown in der National Football League.

