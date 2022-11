Astros gegen Philies einen Sieg vom Titel entfernt

Jose Altuve (r), Second Baseman der Houston Astros, und Jeremy Pena, Shortstop, feiern ihren Sieg in Spiel 5. (© David J. Phillip/AP/dpa)

Philadelphia (dpa) - - Die Houston Astros benötigen in der World Series nur noch einen Sieg, um zum zweiten Mal den Titel in der US-amerikanischen Baseball-Liga MLB zu gewinnen. Die Astros bezwangen auswärts die Philadelphia Phillies mit 3:2, um in der „Best of seven„-Serie mit 3:2 in Führung zu gehen.

Nach drei Partien in Philadelphia wechselt die Finalserie nun zurück nach Houston, wo am Samstag die sechste Partie ansteht. Das Team, das als erstes vier Siege holt, gewinnt den Titel.

Jeremy Pena erzielte im vierten Inning einen Homerun und war im achten Durchgang mit einem Treffer daran beteiligt, dass die Astros mit 3:1 in Führung gingen. Im letzten Inning fing Houstons Chas McCormick einen weiten Schlag der Phillies in der Luft und sicherte den Astros damit den Sieg.

Die Astros könnten sich mit einem Erfolg am Samstag den zweiten MLB-Titel nach 2017 holen. Damals hatte das Team aus Texas aber nachweislich betrogen.