Avalanche mit Grubauer fehlt noch ein Sieg für zweite Runde

Avalanche-Torhüter Philipp Grubauer (r) zeigt eine gute Leistung gegen die Arizona Coyotes. Foto: Jason Franson/The Canadian Press/AP/dpa (Bild: dpa) (Foto: Jason Franson/The Canadian Press/AP/dpa)

Edmonton - Eishockey-Nationalspieler Philipp Grubauer ist mit seinen Colorado Avalanche nur noch einen weiteren Sieg vom Einzug in die zweite Runde der NHL-Playoffs entfernt.

Mit 14 abgewehrten Schüssen hatte der 28 Jahre alte Rosenheimer seinen Anteil am deutlichen 7:1 gegen die Arizona Coyotes und zeigte nach der Pause bei der Niederlage im Spiel zuvor eine gute Leistung. In der Best-of-Seven-Serie führen die Avalanche nun 3:1 und können sich am Mittwoch (Ortszeit) endgültig durchsetzen.

