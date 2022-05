Boston Celtics schaffen Ausgleich gegen Miami Heat

Jaylen Brown (M) glich mit den Boston Celtics gegen die Miami Heat aus. (Bild: dpa) (Foto: Charles Krupa/AP/dpa)

Boston – NBA-Rekordmeister Boston Celtics mit Daniel Theis hat in den Playoffs gegen die Miami Heat den Ausgleich geschafft.

Am Montag (Ortszeit) fuhr die Mannschaft aus Massachusetts einen deutlichen 102:82 (57:33)-Heimerfolg in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA ein. Dabei stellten die Celtics früh die Weichen auf Sieg. In der Serie steht es nun 2:2. In Miami steht am Mittwoch (Ortszeit) die fünfte von maximal sieben Partien im Kampf um den Einzug in die NBA-Finals an.

Mit einem 26:4-Lauf eröffneten die Gastgeber die Partie, nach dem ersten Viertel lagen die Celtics mit 18 Zählern Differenz in Führung. Besonders gut aufgelegt war Jayson Tatum: Bostons Topscorer erzielte 24 seiner insgesamt 31 Punkte in der ersten Hälfte. Nach der Pause bauten die Celtics ihren Vorsprung auf zeitweise bis zu 32 Punkten aus.

In Reihen Bostons erzielte Basketball-Nationalspieler Daniel Theis von der Bank in neunminütiger Einsatzzeit vier Punkte und holte drei Rebounds. Bei den Heat kamen die fünf Spieler der Startformation auf zusammen nur 18 Zähler. Seit Startformationen zur Saison 1970/71 in der NBA statistisch erfasst werden, ist dies die geringste Punkteausbeute einer Ersten Fünf in der Playoff-Geschichte.

