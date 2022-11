Bradys Bucs geben in NFL Sieg gegen Browns noch aus der Hand

Quarterback Tom Brady verlor mit den Tampa Bay Buccaneers. (© Ron Schwane/AP/dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Cleveland (dpa) - - Tom Brady erlebt mit den Tampa Bay Buccaneers weiterhin eine unbeständige Saison und hat im elften Spiel die sechste Niederlage kassiert. Gegen die Cleveland Browns gab es ein 17:23.

Im ersten Spiel nach dem Sieg gegen Seattle in München vor zwei Wochen hatten die Bucs bis 37 Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit 17:10 geführt, ehe Jacoby Brissett in seinem vorerst letzten Spiel für die Browns mit einem Touchdown-Pass für die Wende sorgte. Beim nächsten Spiel soll der für elf Spiele gesperrte Quarterback Deshaun Watson sein Saisondebüt für die Browns geben.

Equanimeous St. Brown musste mit den Chicago Bears ebenfalls eine weitere Enttäuschung verkraften. Das 10:31 gegen die New York Jets war die neunte Niederlage im zwölften Saisonspiel. St. Brown blieb offensiv unauffällig und fing einen Pass über sieben Yards. Die Jets sind trotz inzwischen sieben Saisonsiegen nur auf Rang drei in der starken AFC East mit den Buffalo Bills auf Platz eins und den Miami Dolphins als Zweiter. Die Bills hatten am Donnerstag schon ihren achten Saisonsieg geholt, die Dolphins gewannen 30:15 gegen die Houston Texans und stehen ebenfalls bei acht Siegen und drei Niederlagen.