Celtics gewinnen gegen Golden State - Pleite für Wizards

Oakland - Basketball-Nationalspieler Daniel Theis hat mit den Boston Celtics in der NBA einen Auswärtssieg gegen die Golden State Warriors geholt.

Die Celtics gewannen am Dienstagabend 111:107 und verbuchten den elften Sieg der Saison. Theis spielte von Beginn an, hatte mit elf Rebounds den Bestwert und verhielt sich in wichtigen Situationen am Ende der Partie clever. Zudem kam er auf acht Punkte und gab eine Vorlage.

Im Topspiel des Tages gewannen die Brooklyn Nets 124:120 gegen die Los Angeles Clippers. Die Clippers kommen nun wie die Los Angeles Lakers auf 16 Siege und sechs Niederlagen und stehen im Westen der NBA auf Rang zwei. Erster sind die Utah Jazz, die 117:105 gegen die Detroit Pistons gewannen.

Moritz Wagner und Isaac Bonga kassierten mit den Washington Wizards nach dem Erfolg gegen die Nets zwei Tage zuvor dagegen einen Dämpfer. Gegen die Portland Trail Blazers gab es ein 121:131 und die 13. Niederlage der Saison. Washington bleibt damit das schlechteste Team der Eastern Conference.

