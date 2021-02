Deutsche Football-Profis uneins bei Super-Bowl-Tipp

Wer gewinnt den Superbowl? Die deutschen Football-Profis sind sich uneins. Foto: Charlie Riedel/AP/dpa (Bild: dpa) (Foto: Charlie Riedel/AP/dpa)

Tampa - Tom Brady oder Patrick Mahomes - bei der Frage nach dem kommenden Super-Bowl-Champion können sich prominente aktive und frühere deutsche Footballprofis nicht auf einen Favoriten einigen.

«Ich kann mir gut vorstellen, dass Tampa Bay es macht. Es wird ein sehr knappes, spannendes Ding», sagte Jakob Johnson (26) vor dem NFL-Finale zwischen den Tampa Bay Buccaneers um Superstar Brady gegen Meister Kansas City Chiefs mit Mahomes in der Nacht zum Montag (0.30 Uhr MEZ ProSieben/DAZN). «Mir würde die Story gefallen, dass es einen Spieler gibt, der sieben Ringe statt sechs hat. Das würde das Ganze interessant halten.»

Brady besitzt die alleinige NFL-Bestmarke mit sechs Super-Bowl-Siegen für die New England Patriots und will im Alter von 43 Jahren erstmals auch mit den Bucs den Titel. Der 25 Jahre alte Mahomes hatte mit den Chiefs im Vorjahr seine erste Meisterschaft und damit seinen ersten Ring für den Champion gewonnen.

Anders als Johnson von den New England Patriots setzt Equanimeous St. Brown auf den Titelverteidiger. Er tippe auf einen Sieg der Chiefs, sagte der 24 Jahre alte Offensivspieler der Green Bay Packers. «Ich glaube, die sind ein super Team.»

An der Seite von Brady gewann Ex-Profi Sebastian Vollmer zwei Titel mit den Patriots. Er würde es sich wünschen, sollte sein früherer Teamkollege seine siebte Meisterschaft feiern, sagte der 36-Jährige. Und auch der frühere Spieler Markus Kuhn setzt auf Brady und die Bucs. «Die NFL-Götter wünschen dem alten G.O.A.T. noch einen siebten Ring. Ich glaube, wir können uns alle auf ein super Spiel freuen», sagte der 34-Jährige. G.O.A.T. steht als Abkürzung für Greatest of all time - den Besten der Geschichte.

