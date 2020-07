Draisaitl freut sich über MVP-Nominierung in der NHL

Leon Draisaitl (l) von den Edmonton Oilers jubelt im März 2020 mit seinem Teamkollegen Ryan Nugent-Hopkins über seinen Treffer. Foto: Mark Humphrey/AP/dpa (Bild: dpa) (Foto: Mark Humphrey/AP/dpa)

Edmonton - Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl freut sich über die Chance, als erster Deutscher als wertvollster Spieler der NHL-Hauptrunde ausgezeichnet zu werden.

«Es sind komische Zeiten gerade. Aber es ist immer schön, in der Liga und unter den Spielern anerkannt zu sein. Das ist toll für alle drei von uns», sagte der 24 Jahre alte Kölner am Dienstag (Ortszeit). Er, der Kanadier Nathan MacKinnon von den Colorado Avalanche und der Russe Artemin Panarin von den New York Rangers sind die drei verbliebenen Kandidaten für die Auszeichnung mit dem Ted-Lindsay-Award. Die Stimmen kommen von den Profis in der stärksten Eishockey-Liga der Welt.

Draisaitl hat bereits die Auszeichnung als Topscorer der NHL gewonnen. Auch das ist vor ihm keinem Eishockey-Spieler aus Deutschland gelungen. In nur 15 von 71 Spielen für die Edmonton Oilers blieb er in dieser Saison ohne direkte Torbeteiligung und kam auf insgesamt 110 Punkte.

Über seine Entwicklung der letzten Jahre sagte er in der gemeinsamen Videoschalte mit den beiden anderen nominierten Profis: «Wir arbeiten sehr hart daran, die Spieler zu sein, die wir heute sind. Das beginnt in einem jungen Alter. Ich bin mit 16 hierher gekommen, es hat eine Weile gedauert, bis ich mich zurechtgefunden habe. Ich hatte tolle Spieler und Trainer um mich, die mich angeleitet haben. Die haben etwas in mir gesehen, da bin ich sehr glücklich.»

Die NHL beendet ihre Saison nach der Corona-Pause mit erweiterten Playoffs. Die ersten Spiele sind für den 1. August angesetzt.

