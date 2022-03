Draisaitl mit zwei Scorer-Punkten bei Oilers-Sieg

Die Edmonton Oilers haben sich mit 4:1 gegen die Tampa Bay Lightning durchgesetzt. (Bild: dpa) (Foto: John Woods/The Canadian Press/AP/dpa)

Edmonton - Die Edmonton Oilers haben in der NHL gegen Titelverteidiger Tampa Bay Lightning gewonnen.

Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl war am 4:1 mit einem Tor und einer Vorlage beteiligt und verbesserte sich auf 81 Scorerpunkte in dieser Saison. Die Kanadier hielten durch den Sieg den Anschluss an die Vegas Golden Knights auf dem letzten direkten Playoff-Platz der Pacific Division in der National Hockey League.

Tim Stützle kassierte mit den Ottawa Senators unterdessen ein 3:6 gegen die Chicago Blackhawks, Philipp Grubauer konnte sich mit den Seattle Kraken über ein 4:3 nach Penalty-Schießen gegen die Montreal Canadiens freuen. Die vier Teams haben alle nichts mehr mit den Playoff-Plätzen zu tun. Auch die Detroit Red Wings um Moritz Seider haben nach dem 0:3 gegen die Calgary Flames nur eine theoretische Chance mehr auf eine Teilnahme.

