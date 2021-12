Draisaitl siegt mit Oilers gegen Pittsburgh

Die Edmonton Oilers durften sich über den Sieg gegen die Pittsburgh Penguins freuen. Foto: Jason Franson/The Canadian Press via AP/dpa (Bild: dpa) (Foto: Jason Franson/The Canadian Press via AP/dpa)

Edmonton - Mit einer Torvorlage von Leon Draisaitl haben die Edmonton Oilers ihr drittes NHL-Spiel in Serie gewonnen.

Im Heimspiel gegen die Pittsburgh Penguins holte das kanadische Team am Mittwochabend (Ortszeit) ein 5:2. Draisaitl war am Tor zum 4:2 beteiligt und kommt nun bereits auf 21. Assists in dieser Spielzeit.

In einer Partie mit drei deutschen Profis auf dem Eis hatten die Detroit Red Wings mit Moritz Seider und Thomas Greiss das bessere Ende als die Seattle Kraken um Nationaltorwart Philipp Grubauer. Nach Penalty-Schießen holten die Red Wings ein 4:3. Seider hatte zwei Torvorlagen, bereitete die Treffer zum 2:2 und 3:2 für die Red Wings vor. Greis parierte 21 Schüsse. Die 23 abgewehrten Schüsse von Grubauer reichten am Ende nicht. Tim Stützle hatte mit den Ottawa Senators erneut einen enttäuschenden Abend. Vor den eigenen Fans gab es ein 2:6 gegen die Vancouver Canucks, für die Senators war es die sechste Niederlage in Serie.

