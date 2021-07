Einsatz von Starspieler Antetokounmpo fraglich

Giannis Antetokounmpo von den Milwaukee Bucks steigt über Clint Capela von den Atlanta Hawks zum Korb. Foto: Morry Gash/AP/dpa (Bild: dpa) (Foto: Morry Gash/AP/dpa)

Phoenix - Vor dem Beginn der NBA-Finals ist der Einsatz von Basketball-Starspieler Giannis Antetokounmpo weiter offen.

Der 26 Jahre alte Grieche von den Milwaukee Bucks laboriert an einer Knieverletzung, sein Einsatz wird vor dem Auftaktspiel bei den Phoenix Suns am Mittwoch (3.00 Uhr MESZ/DAZN) als «zweifelhaft» aufgeführt. «Er hatte einen guten Tag. Er macht gute Fortschritte», sagte Cheftrainer Mike Budenholzer. Der beste Spieler der Milwaukee Bucks hatte bereits die Spiele fünf und sechs in den Conference Finals gegen die Atlanta Hawks wegen der Verletzung verpasst.

Für Antetokounmpo, der 2019 und 2020 zum wertvollsten Spieler der besten Basketball-Liga der Welt gewählt wurde, steht die erste Finalserie seiner Karriere an. Die Suns um Routinier Chris Paul gelten vor dem Beginn der Best-of-Seven-Serie als leichter Favorit.

Das erste von maximal sieben Duellen zwischen Suns und Bucks wird zudem eine NBA-Premiere darstellen, denn erstmals findet in der Liga ein Finalspiel im Juli statt. Die Saison war wegen der langen Corona-Pause 2020 verspätet gestartet worden und wird deshalb auch einige Wochen später beendet. In den Monaten März, April, Mai, Juni, September und Oktober hatte es zuvor schon Finalspiele gegeben. Normalerweise finden die NBA-Finals im Juni statt.

