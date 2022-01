Football-Legende Dan Reeves im Alter von 77 Jahren gestorben

Die us-amerikanische Football-Legende Dan Reeves ist im Alter von 77 Jahren an den Folgen einer Demenz-Erkrankung gestorben. Foto: Jack Dempsey/AP/dpa (Bild: dpa) (Foto: Jack Dempsey/AP/dpa)

Atlanta - Football-Legende Dan Reeves ist im Alter von 77 Jahren gestorben.

Der frühere Trainer der Atlanta Falcons sei an den Folgen einer Demenz-Erkrankung gestorben, hieß es in einer Erklärung seiner Familie, die am Neujahrstag durch den ehemaligen Falcons-Mediendirektor Aaron Salkin veröffentlicht wurde. Reeves sei «friedlich und umgeben von seiner liebevollen Familie in seinem Haus in Atlanta» gestorben.

Der Amerikaner gewann als Profi mit den Dallas Coboys den Super Bowl, wurde aber vor allem durch seine lange und erfolgreiche Trainerkarriere bei den Denver Broncos (1981-1992), den New York Giants (1993-1996) und den Atlanta Falcons (1997-2003) bekannt. Er war der dritte Trainer, der zwei verschiedene Teams in den Super Bowl führte. Reeves ist zudem einer von nur zehn NFL-Cheftrainern, die 200 Karrierespiele gewonnen haben. Er war Mitglied der Hall of Fame der University of South Carolina, der South Carolina Athletic Hall of Fame und der Texas Sports Hall of Fame.

