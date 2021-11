Football-Profi Ruggs III in Autounfall verwickelt

Football-Profi Ruggs III sei in diesen schweren Autounfall mit Todesfolge verwickelt worden. Foto: Steve Marcus/Las Vegas Sun/AP/dpa (Bild: dpa) (Foto: Steve Marcus/Las Vegas Sun/AP/dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Football-Profi Henry Ruggs III ist in einen schweren Autounfall mit Todesfolge verwickelt worden. In der Nacht zum Dienstag kam es demnach in Las Vegas zu einem Zusammenprall zwischen Ruggs' Chevrolet Corvette und einem Toyota Rav4, aus dem die Polizei ein Todesopfer barg.

Der Toyota habe bei dem Unfall Feuer gefangen. Laut Mitteilung der Polizei zeigte Ruggs «Zeichen einer Beeinträchtigung». Gegen den Spieler der Raiders, der keine lebensbedrohlichen Verletzungen erlitten hatte, wurden Ermittlungen wegen des Fahrens unter Einflussnahme mit Todesfolge eingeleitet.

Der 22-jährige Ruggs ist Wide Receiver bei den Las Vegas Riders in der National Football League. Der Club liegt mit fünf Siegen und zwei Niederlagen auf dem zweiten Platz der AFC-Staffel. Ruggs hat in dieser Saison 24 Pässe für die Raiders gefangen, darunter zwei Touchdowns.

© dpa-infocom, dpa:211102-99-839713/2