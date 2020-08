Geburt des 2. Kindes: Schröder verlässt Basketball-Blase

NBA-Star Dennis Schröder wird zum zweiten Mal Vater. Foto: Michael Dwyer/AP/dpa (Bild: dpa) (Foto: Michael Dwyer/AP/dpa)

Orlando - Nationalspieler Dennis Schröder hat für die Geburt seines zweiten Kindes die sogenannte Basketball-Blase im Walt Disney World Resort in Orlando verlassen und wird damit seinem Team Oklahoma City Thunder erst einmal fehlen.

Der 26 Jahre alte Braunschweiger verließ wie angekündigt sein Team, um seiner Frau bei der Geburt beizustehen. Mindestens ein Spiel wird Schröder verpassen, schließlich muss er bei seiner Rückkehr mindestens vier Tage in Quarantäne. Denn in Orlando, wo die seit Mitte März unterbrochene Saison mit 22 Teams fortgesetzt wird, befinden sich alle Beteiligten in einer Blase, dürfen das riesige Gelände nur in einem Ausnahmefall und nach Genehmigung verlassen.

«Ich werde meine Frau nicht alleine lassen, während sie das zweite Baby bekommt. Junior ist immer noch erst 17 Monate alt. Ich werde ganz sicher dabei sein und sie unterstützen und, so gut ich kann, für meine Familie da sein», hatte Schröder bereits angekündigt. Coach Billy Donovan hofft darauf, dass sein Point Guard schnell wieder zur Verfügung steht. Schließlich gehörte Schröder mit 19 Punkten und 4,1 Assists in der Phase vor der Corona-Pause zu den Leistungsträgern.

