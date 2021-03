«Gronk» weiter an Bradys Seite: Neuer Vertrag

Quarterback Tom Brady (r) und Rob Gronkowski von den Tampa Bay Buccaneers jubeln beim Super Bowl über den Sieg. Foto: Ashley Landis/AP/dpa/Archiv (Bild: dpa) (Foto: Ashley Landis/AP/dpa/Archiv)

Tampa - Quarterback-Superstar Tom Brady spielt auch in der kommenden NFL-Saison zusammen mit seinem Kumpel Rob Gronkowski für Super-Bowl-Champion Tampa Bay Buccaneers.

Wie mehrere US-Medien unter Berufung auf Gronkowskis Agenten übereinstimmend berichteten, einigten sich der 31 Jahre alte Football-Profi und die Buccaneers auf einen neuen Einjahresvertrag mit einem Jahresgehalt mehr als zehn Millionen US-Dollar.

Gronkowski war vor der vergangenen Saison aus dem Ruhestand zurückgekehrt und hatte bei den Bucs angeheuert. Das Team gewann im Februar den Super Bowl gegen die Kansas City Chiefs. Kein Duo aus Passempfänger und Quarterback erzielte im Zusammenspiel in Playoff-Spielen mehr Touchdowns als «Gronk» und Brady, die zuvor bereits jahrelang bei den New England Patriots in einem Team gespielt hatten.

