Hornets-Profi Bridges bewirft Frau mit Mundschutz

Sorgte bei der Niederlage der Charlotte in Atlanta für einen Eklat: Miles Bridges (r). (Bild: dpa) (Foto: John Bazemore/AP/dpa)

Atlanta - Die Charlotte Hornets haben in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA die Playoffs verpasst - und ihrem Power Forward Miles Bridges brannten offenbar die Nerven durch.

Beim Abgang vom Spielfeld warf der 24-Jährige in der Nacht zum Donnerstag frustriert seinen Mundschutz in Richtung Zuschauer und traf damit eine junge Frau. Das ist auf einem Videoausschnitt zu sehen, den der Spieler auf seinem Twitter-Account verbreitet hat. „Jemand bringt mich mit der jungen Dame in Kontakt. Das ist nicht akzeptabel“, schrieb er dazu.

Die Charlotte Hornets hatten das vorentscheidende Spiel um den Einzug in die Playoffs in Atlanta mit 103:132 verloren.

