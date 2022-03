Jakob Johnson spielt zukünftig für Las Vegas Raiders

Spielt in der NFL zukünftig für die Las Vegas Raiders: Jakob Johnson. (Bild: dpa) (Foto: Maximilian Haupt/dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Las Vegas - Der deutsche Football-Profi Jakob Johnson spielt zukünftig für die Las Vegas Raiders in der NFL. Nach seinen drei Jahren bei den New England Patriots sind die Raiders das zweite NFL-Team für den 27 Jahre alten Stuttgarter.

Die Raiders gaben den ablösefreien Wechsel am 17. März bekannt. Johnson bedankte sich in einem ausführlichen Social-Media-Post bei den Patriots und seinen Teamkollegen für die gemeinsame Zeit.

Johnson war über ein NFL-Förderprogramm für internationale Talente bei den Patriots gelandet und von Trainer Bill Belichick dann in den aktiven Kader berufen worden. Der Fullback erarbeitete sich in dieser Zeit einen sehr guten Ruf auf seiner Position. Johnson fing zudem einen Touchdown und ist damit der erste Offensiv-Spieler aus Deutschland, dem das in der NFL gelang. Zu Vertragsdetails gab es zunächst keine Angaben.

© dpa-infocom, dpa:220317-99-566526/2