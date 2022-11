JJ Peterka kassiert mit Buffalo Sabres Niederlage

JJ Peterka von den Buffalo Sabres in Aktion. (© Jeffrey T. Barnes/AP/dpa)

Raleigh (dpa) – - Der deutsche Eishockey-Nationalspieler JJ Peterka hat mit den Buffalo Sabres nach drei Siegen in Serie wieder eine Niederlage in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL hinnehmen müssen.

Die Sabres verloren auswärts gegen die Carolina Hurricanes mit 3:5 (2:2, 0:1, 1:2). Peterka war am 3:5 der Buffalos in den Schlusssekunden beteiligt. Für den gebürtigen Münchener war es der siebte Scorerpunkt der Saison.

Die Colorado Avalanche gewannen im finnischen Tampere mit 6:3 (2:0, 1:2, 3:1) gegen die Columbus Blue Jackets. Im Zuge der Global Series trug die NHL das zweite Saisonspiel in Europa aus, am Samstag stehen sich beide Teams erneut in Tampere gegenüber. Der finnische Stürmer Mikko Rantanen führte mit drei Toren und einer Vorlage den amtierenden NHL-Meister Colorado an.