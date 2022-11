Kleber fehlt Mavericks im Duell mit den Houston Rockets

Wegen Rückenverletzungen muss Maxi Kleber auf das Spiel gegen die Houston Rockets verzichten. (© Michael Ainsworth/AP/dpa)

Dallas (dpa) - - Basketball-Nationalspieler Maxi Kleber und Superstar Luka Doncic fehlen den Dallas Mavericks im Texas-Duell mit den Houston Rockets.

Doncic wird geschont, Kleber kann in der Nacht zu Donnerstag (2.30 Uhr MEZ) wegen seiner am Abend zuvor erlittenen Rückenprellung nicht auflaufen. Das geht aus dem Verletzungsreport der Mavericks hervor, der vor dem Spiel gegen das derzeit schlechteste Team der NBA veröffentlicht wurde.

Kleber hatte sich beim 103:101 gegen die Clippers in der ersten Halbzeit verletzt und war in der zweiten Hälfte nicht mehr spielfähig. Doncic hatte im Anschluss an die Partie eine mögliche Pause bereits angedeutet.