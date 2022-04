Mavericks gleichen aus: 25 Punkte für Maxi Kleber

Maxi Kleber von Dallas jubelt nach einem 3-Punkte-Korb. (Bild: dpa) (Foto: Tony Gutierrez/AP/dpa)

Dallas - Basketball-Nationalspieler Maxi Kleber hat den Dallas Mavericks mit einer starken Leistung zu einem wichtigen Sieg in den NBA-Playoffs verholfen und seinen eigenen Punkterekord nur knapp verfehlt.

Beim 110:104 gegen die Utah Jazz kam Kleber von der Bank auf starke 25 Punkte und traf dabei acht Dreier. In der Serie steht es nach zwei Spielen 1:1. Zum Weiterkommen braucht ein Team vier Siege. Die Mavericks spielten erneut ohne Luka Doncic.

Klebers persönliche Bestleistung in der NBA sind 26 Punkte in einem Spiel. In den Playoffs war er bislang nie besser als 14 Zähler in einer Partie. Acht Dreier in einer Partie hatte auch Dirk Nowitzki nie geschafft in den Playoffs. Dabei hatte Kleber seit der All-Star-Pause nur 19 Prozent seiner Dreier versenkt. „Er hat die in den letzten Spielen der Hauptrunde nicht getroffen. Aber er ist ein Profi. Er macht einfach weiter. Er muss die schießen, weil er das kann. Und heute hat er sie gemacht. Er war groß heute“, lobte Mavericks-Trainer Jason Kidd.

Die dritte Partie der Serie ist am Donnerstag. Dann hoffen die Mavericks auf einen Einsatz von ihrem Star Luka Doncic, der schon den Auftakt am Samstag wegen einer Verletzung an der Wade verpasst hatte.

Vor dem Sieg der Mavericks hatten die Philadelphia 76ers ihr zweites Spiel gegen die Toronto Raptors 112:97 gewonnen. In der Serie steht es 2:0 für das favorisierte Team um Joel Embiid und James Harden. Auch die Golden State Warriors führen bereits 2:0. Gegen die Denver Nuggets gab es im zweiten Heimspiel ein 126:106. Der zuletzt noch verletzte Steph Curry kam wieder von der Bank, hatte aber trotzdem den Bestwert mit 34 Punkten. Bei den Nuggets flog Nikola Jokic im Schlussviertel vom Platz.

