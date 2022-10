Mavericks verlieren gegen ersatzgeschwächte Pelicans

New Orleans Pelicans-Guard CJ McCollum (3) in Aktion mit den Dallas Mavericks-Forwards Dorian Finney-Smith (l) und Maxi Kleber (r). (© Gerald Herbert/AP/dpa)

New Orleans (dpa) - - Die Dallas Mavericks kommen in der noch jungen NBA-Saison nicht in Schwung. Das Team um Basketball-Nationalspieler Maxi Kleber und Star Luka Doncic verlor gestern bei den von Verletzungen geschwächten New Orleans Pelicans 111:113 und steht nach drei Partien bereits bei zwei Niederlagen.

Doncic verbuchte zwar 37 Punkte, elf Rebounds und sieben Vorlagen, hatte aber auch einige unglückliche Szenen. Darunter war der verpasste Wurf zum möglichen Sieg bei auslaufender Uhr. Kleber kam auf sieben Punkte.

Bester Werfer der Pelicans war Trey Murphy III mit 22 Punkten. Acht der neun eingesetzten Pelicans-Profis hatten eine zweistellige Ausbeute. Zion Williamson fehlte wie Brandon Ingram verletzt.