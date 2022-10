Medien: Brady wird für versuchten Tritt bestraft

Quarterback Tom Brady (l) im Wurfversuch. (Bild: dpa) (Foto: Chris O'meara/AP/dpa)

Tampa Bay - Superstar Tom Brady von den Tampa Bay Buccaneers ist von der NFL mit einer Strafe von etwas mehr als 10.000 US-Dollar belegt worden. Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, wird der Quarterback für einen versuchten Tritt gegen einen Gegenspieler bestraft. Eine offizielle Mitteilung der National Football League gibt es bislang nicht.

Brady hatte beim 21:15-Sieg der Buccaneers am vorigen Wochenende gegen die Atlanta Falcons kurz vor Schluss versucht, Gegenspieler Grady Jarrett zu treten, nachdem der den 45 Jahre alten Quarterback zu Boden gerungen hatte. In einer umstrittenen Entscheidung war auch Jarrett mit einer Strafe belegt worden, weil er Brady zu hart angegangen sein soll. Die Buccaneers retteten dadurch den Sieg über die Zeit.

Das Protokoll der NFL sieht für verschiedene Vergehen fest geschriebene Strafen vor, auch für versuchte Tritte gegen Gegenspieler. Brady war in seiner langen Karriere bereits davon betroffen. 2013 hatte er versucht, in einem Spiel seiner New England Patriots gegen die Baltimore Ravens den damaligen Gegenspieler Ed Reed zu treten.

