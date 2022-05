Medien: Brown soll Sacramento Kings in NBA trainieren

Mike Brown soll zur kommenden Spielzeit in der NBA wieder als Cheftrainer dabei sein. (Bild: dpa) (Foto: Rick Bowmer/AP/dpa)

Sacramento - Mike Brown, langjähriger Coach von LeBron James und den Cleveland Cavaliers, soll zur kommenden Spielzeit in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA wieder einen Posten als Cheftrainer übernehmen. Einem ESPN-Bericht zufolge soll Brown, der derzeit als Assistent bei den Golden State Warriors arbeitet, bei den Sacramento Kings einen Vertrag über vier Jahre unterzeichnen. Der 52 Jahre alte Brown hat in seiner Laufbahn zweimal die Cavaliers sowie einmal die Los Angeles Lakers trainiert. Seit einigen Jahren ist er Assistent von Steve Kerr bei den Warriors. Die Kings warten seit 2006 auf eine Playoff-Teilnahme in der NBA.

