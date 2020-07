Milwaukee Bucks: Eric Bledsoe positiv auf Corona getestet

Positiv auf das Coronavirus getestet: Eric Bledsoe von den Milwaukee Bucks. Foto: Morry Gash/AP/dpa (Bild: dpa) (Foto: Morry Gash/AP/dpa)

Berlin - Der Basketballspieler Eric Bledsoe von den Milwaukee Bucks ist positiv auf das Coronavirus getestet worden, teilte der Trainer der NBA-Mannschaft Mike Budenholzer mit.

Zuvor hatten bereits mehrere Medien darüber berichtet, dass Bledsoe zwar positiv getestet worden sei, aber derzeit keine Symptome aufweise. Budenholzer zeigte sich vorsichtig optimistisch, dass der 30-jährige Bledsoe zum nächsten Spiel wieder fit sein wird.

Die Bucks spielen am 31. Juli gegen die Boston Celtics. Es ist das erste Spiel des Teams seit der coronabedingten Zwangspause Mitte März. Spätestens am 12. Oktober soll der Meister in der Liga feststehen.

