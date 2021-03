Nationaltorwart Grubauer verhilft Colorado zum Comeback

Parierte im Spiel gegen Anaheim Ducks alle 15 Schüsse auf sein Tor: Torhüter Philipp Grubauer von den Colorado Avalanche bei einer Auszeit. Foto: David Zalubowski/AP/dpa (Bild: dpa) (Foto: David Zalubowski/AP/dpa)

Denver - Mit zwei Dritteln ohne Gegentor hat Nationaltorwart Philipp Grubauer den Colorado Avalanche zu einem Comeback in der NHL verholfen.

Der Eishockey-Profi aus Rosenheim kam beim Stand von 2:4 gegen die Anaheim Ducks nach dem ersten Drittel aufs Eis, parierte alle 15 Schüsse auf sein Tor und ebnete damit den Weg für den 8:4-Sieg. Sein Vertreter Hunter Misaka hatte im ersten Drittel bei sieben Schüssen vier Tore kassiert.

Das Team aus Denver hat nun vier Siege in Serie und Tabellenplatz drei in der West-Division der stärksten Eishockey-Liga der Welt verteidigt. Einen Punkt besser als Colorado sind die Minnesota Wild um Nico Sturm, die ihre Partie gegen die Arizona Coyotes 3:0 gewannen. Am Donnerstag kommt es zum direkten Duell.

Das fünfte Saisontor von Nationalspieler Tobias Rieder konnte die 2:3 Niederlage der Buffalo Sabres gegen die New Jersey Devils dagegen nicht verhindern. Rieder traf zum zwischenzeitlichen 1:1. Die Sabres haben nun schon zwölf Spiele in Serie verloren und sind weiter das mit Abstand schlechteste Team der NHL.

