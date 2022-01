NBA: Celtics bezwingen Wizards

Jaylen Brown (r) von den Boston Celtics wirft auf den Korb der Washington Wizards. Foto: Nick Wass/AP/dpa (Bild: dpa) (Foto: Nick Wass/AP/dpa)

Washington - Die Boston Celtics haben in der NBA das wichtige Duell mit den Washington Wizards gewonnen. Beide Mannschaften müssen um den Einzug in die Playoffs kämpfen und sind Tabellennachbarn in der Eastern Conference.

Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder kam beim 116:87 von der Bank zu einer überschaubaren Ausbeute von sieben Punkten, zwei Rebounds und fünf Vorlagen. Überragender Spieler für die Celtics war Jayson Tatum mit 51 Punkten und den Bestwerten von zehn Rebounds und sieben Vorlagen. Die Celtics stehen durch den Erfolg wieder bei einer ausgeglichen Bilanz von 24 Siegen und 24 Niederlagen und überholten die Wizards damit.

