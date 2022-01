NBA: Lonzo Ball wird Bulls wegen Knieoperation länger fehlen

Lonzo Ball von den Chicago Bulls fällt mit Knieproblemen länger aus. Foto: Mary Altaffer/AP/dpa (Bild: dpa) (Foto: Mary Altaffer/AP/dpa)

Chicago - Die Chicago Bulls müssen länger auf Lonzo Ball verzichten. Wie der NBA-Club mitteilte, wird sich der Aufbauspieler einer Knieoperation unterziehen und vermutlich sechs bis acht Wochen ausfallen.

Ball hatte bereits länger Probleme mit dem linken Knie und die vergangenen drei Spiele verpasst, eine konservative Behandlung brachte keinen Erfolg.

Die Bulls, aktuell Spitzenreiter der Eastern Conference, haben bereits größere Verletzungssorgen. Mit Starspieler Zach LaVine sowie Javonte Green, Derrick Jones Jr. und Patrick Williams fallen weitere Akteure zum Teil lange aus.

Der 24-jährige Ball war im Sommer von den New Orleans Pelicans nach Chicago gewechselt und bislang wichtiger Spieler in der überraschend starken Bulls-Saison. Der Spielmacher steuerte in 35 Partien im Schnitt 13 Punkte sowie jeweils etwas mehr als fünf Rebounds und Assists bei und ist einer der besten Ballgewinner der Liga.

