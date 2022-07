NBA-Profi Hartenstein vor Wechsel nach New York

Center Isaiah Hartenstein (r) steht vor einem Wechsel zu den Knicks. (Bild: dpa) (Foto: Carlos Osorio/AP/dpa)

New York - Der deutsche Basketball-Profi Isaiah Hartenstein dürfte in Zukunft häufiger im legendären Madison Square Garden in New York auflaufen. Nach einem Bericht von „The Athletic“ steht ein Wechsel Hartensteins zu den Knicks unmittelbar bevor.

Der 24 Jahre alte Center, der sich als sogenannter Free Agent einen Club aussuchen konnte, soll in New York etwas mehr als 15 Millionen Euro für zwei Vertragsjahre erhalten. Bisher hat Hartenstein in der stärksten Basketball-Liga der Welt für die Houston Rockets, die Denver Nuggets, die Cleveland Cavaliers und die Los Angeles Clippers gespielt.

