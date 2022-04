NBA-Star Curry verpasst restliche reguläre Saison

NBA-Superstar Stephen Curry wird den Golden State Warriors weiter fehlen. (Bild: dpa) (Foto: Jed Jacobsohn/Pool AP/dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

San Francisco - Superstar Stephen Curry wird den Golden State Warriors für den Rest der regulären Saison fehlen.

Der 34-Jährige hatte sich Mitte März in der Partie gegen die Boston Celtics eine Bänderverletzung am linken Fuß zugezogen und seitdem sieben Partien verpasst, von denen die Warriors nur eine gewinnen konnten. Curry, der Golden State bislang zu drei Meistertiteln führte, soll in der kommenden Woche wieder mit individuellem Training auf dem Court beginnen. Die Warriors wollen dann einen Tag nach dem Ende der regulären Saison am 10. April ein Update über seinen Fitness-Zustand geben.

Den Warriors fehlt aktuell noch ein Sieg für die sichere direkte Qualifikation für die Playoffs, die am 16. April beginnen. Curry, in der Vorsaison bester Korbjäger der Liga, kommt in dieser Spielzeit in 64 Spielen auf durchschnittlich 25,5 Punkte, 5,2 Rebounds und 6,3 Assists.

© dpa-infocom, dpa:220402-99-767558/2