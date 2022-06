NBA-Superstar Durant will Brooklyn Nets verlassen

Will nach Medienberichten die Brooklyn Nets verlassen: Kevin Durant. (Bild: dpa) (Foto: John Minchillo/AP/dpa)

New York - NBA-Superstar Kevin Durant will die Brooklyn Nets laut US-Medien verlassen.

ESPN und „The Athletic“ berichteten wenige Stunden vor dem Öffnen des Transferfensters unter Berufung auf anonyme Quellen, dass einer der besten Basketballer der Geschichte diesen Wunsch bei den Nets hinterlegt habe.

Durant hat noch ein Jahr Restlaufzeit in seinem 2019 unterzeichneten Vertrag. Ab Mitternacht deutscher Zeit dürfen die Teams in der NBA offiziell vertragslose Spieler verpflichten. In diesem Zusammenhang kommt es oft auch zu Tauschgeschäften der Mannschaften untereinander, die sich an Gehaltsobergrenzen halten müssen.

© dpa-infocom, dpa:220630-99-867941/2