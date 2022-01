New York Giants verpflichten Daboll als neuen Cheftrainer

Brian Daboll, bislang Offensiv-Koordinator der Buffalo Bills, wird neuer Cheftrainer der New York Giants. Foto: picture alliance / dpa (Bild: dpa) (Foto: picture alliance / dpa)

New York - Die New York Giants haben einen neuen Cheftrainer.

Wie das NFL-Team mitteilte, wird Brian Daboll, bislang Offensiv-Koordinator der Buffalo Bills, die Giants in der kommenden Saison der US-Football-Liga sportlich führen. Er folgt General Manager Joe Schoen, der eine Woche zuvor ebenfalls aus Buffalo nach New York gewechselt war.

Die New York Giants, 2011 noch Super-Bowl-Sieger, haben in den vergangenen zehn Jahren nur einmal die Playoffs erreicht und seit fünf Jahren eine negative Bilanz. Vor zwei Wochen war Cheftrainer Joe Judge nach zwei Spielzeiten beurlaubt worden.

Daboll entwickelte derweil in seinen vier Jahren bei Buffalo eine bemerkenswerte Offensive um Quarterback Josh Allen. Die Bills waren am vorigen Wochenende in einer spektakulären Partie mit 36:42 erst nach Verlängerung gegen die Kansas City Chiefs im Viertelfinale der Playoffs ausgeschieden.

