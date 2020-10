NFL: Cowboys-Quarterback Prescott verletzt sich

Dak Prescott von den Dallas Cowboys wird am Spielfeldrand behandelt. Foto: Michael Ainsworth/AP/dpa (Bild: dpa) (Foto: Michael Ainsworth/AP/dpa)

Dallas - Quarterback Dak Prescott von den Dallas Cowboys hat sich schwer verletzt und droht für eine lange Zeit auszufallen. Nach einer Aktion im dritten Viertel gegen die New York Giants stand der rechte Fuß des 27 Jahre alte Football-Profis in einem unnatürlichen Winkel ab.

Nach einer Untersuchung im Krankenhaus war die Diagnose: Gebrochener rechter Knöchel. Er sollte noch am selben Abend operiert werden.

Mitspieler auf dem Feld reagierten bestürzt, zahlreiche NFL-Profis drückten in den sozialen Netzwerken ihre Anteilnahme aus. Auch die deutsche Basketball-Legende Dirk Nowitzki, die nach ihrem Karriereende weiterhin in Dallas lebt, schrieb auf Twitter, sie denke an Prescott. Neuzugang Andy Dalton kam als Ersatz in die Partie und führte die Cowboys zu einem 37:34-Sieg.

