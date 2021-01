NFL: New York Jets mit neuem Coach einig

Das Team der New York Jets bekommt einen neuen Coach. Foto: Bill Kostroun/AP/dpa (Bild: dpa) (Foto: Bill Kostroun/AP/dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

New York - Football-Trainer Robert Saleh übernimmt die New York Jets aus der amerikanischen Liga NFL. Beide Parteien hätten bereits eine grundsätzliche Einigung erzielt, hieß es in einer Pressemitteilung des Clubs.

Der 41-Jährige war zuletzt vier Jahre lang als Defensive Coordinator des NFL-Konkurrenten San Francisco 49ers tätig und soll nach Informationen des Senders ESPN einen Fünfjahresvertrag unterzeichnen. Die Jets hatten die Playoffs der nordamerikanischen Profiliga deutlich verpasst und sich daraufhin am 3. Januar von Salehs Vorgänger Adam Gase getrennt. Dieser entschied mit seiner Mannschaft nur zwei der 16 Hauptrundenspiele für sich.

© dpa-infocom, dpa:210115-99-34120/3