NFL-Profi Johnson: Super Bowl wird «ein ganz gutes Spiel»

Tampa - Der deutsche NFL-Profi Jakob Johnson rechnet mit einem unterhaltsamen Super Bowl zwischen den Tampa Bay Buccaneers um Tom Brady und den Kansas City Chiefs mit Patrick Mahomes.

«Zwei super Quarterbacks. Der alte GOAT und der neue GOAT. Und dazu einfach Teams, die offensive Feuerkraft haben», sagte der 26 Jahre alte Stuttgarter der Deutschen Presse-Agentur vor dem Duell in der Nacht zum Montag (0.30 Uhr ProSieben/DAZN). «Mir persönlich ist ein low scoring Super Bowl auch recht, aber für die meisten Fans gilt: Umso mehr Punkte, umso besser der Super Bowl. Deswegen denke ich, das wird ein ganz gutes Spiel.» GOAT steht im englischen Sprachgebrauch für greatest of all times, also auf Deutsch der Beste aller Zeiten.

Für Fans in Deutschland sei es nicht so wild, dass das Stadion in Tampa wegen der Corona-Pandemie nur zu etwa einem Drittel gefüllt und nicht wie üblich ausverkauft sei. «Für den Fernsehzuschauer wird das nicht so den großen Unterschied machen, für die Spieler ist es natürlich schade, vor allem die von Tampa, die versuchen den ersten Heim-Super-Bowl zu gewinnen.»

Johnson spielt seit 2019 für die New England Patriots, die die Qualifikation für die Playoffs verpasst hatten.

